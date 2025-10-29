Fiorentina in casa Inter stasera 20,45 per tentare l’impresa Pioli si gioca tutto in due partite Formazioni

E' sconvolta, l'Inter, per l'incidente che ha visto protagonista il portiere Josep Martinez. Ora sotto shock e indagato per omicidio stradale. Naturalmente non convocato per la partita di stasera (20,45) contro la Fiorentina. Ma nonostante tutto si gioca. L'Inter vuole riacchiappare il Napoli che scappa, la Fiorentina dovrà essere bravissima per portar via qualcosa da San Siro. Se venisse via a mani vuote, Pioli probabilmente dovrebbe battere almeno il Lecce, domenica al Franchi per evitare un esonero che sarebbe ormai scritto L'articolo Fiorentina in casa Inter (stasera, 20,45) per tentare l’impresa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

