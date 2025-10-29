Fiorentina in casa Inter stasera 20,45 per tentare l’impresa Pioli si gioca tutto in due partite Formazioni
E' sconvolta, l'Inter, per l'incidente che ha visto protagonista il portiere Josep Martinez. Ora sotto shock e indagato per omicidio stradale. Naturalmente non convocato per la partita di stasera (20,45) contro la Fiorentina. Ma nonostante tutto si gioca. L'Inter vuole riacchiappare il Napoli che scappa, la Fiorentina dovrà essere bravissima per portar via qualcosa da San Siro. Se venisse via a mani vuote, Pioli probabilmente dovrebbe battere almeno il Lecce, domenica al Franchi per evitare un esonero che sarebbe ormai scritto L'articolo Fiorentina in casa Inter (stasera, 20,45) per tentare l’impresa. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Fiorentina, Pioli non stravolgerà la formazione. Opzione Sohm, dubbi sul partner di Kean - Stasera si apre il turno infrasettimanale, l'Inter giocherà domani sera a San Siro contro la Fiorentina. Segnala msn.com
Inter-Fiorentina (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico - Tra i principali motivi di interesse del turno infrasettimanale della nona giornata di Serie A c'è il big match di San Siro tra Inter e Fiorentina. Scrive msn.com
Inter-Fiorentina, Chivu con Esposito, Pioli con Kean: probabili formazioni e orari tv - Turno infrasettimanale per i nerazzurri che ospitano la Fiorentina ma con la terribile notizia dell’incidente di Martinez che ha investito un uomo in carrozzina. Lo riporta msn.com