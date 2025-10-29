Fiorello racconta l’incidente in bicicletta | Volevo fare il figo e sono caduto di faccia

Rosario Fiorello, ospite al Festival dello Spettacolo al Superstudio Più di Milano, ha condiviso con il pubblico un episodio divertente ma doloroso avvenuto durante una delle sue uscite in bicicletta a Roma. L'incidente: il tentativo di fare il "figo". Lo showman ha spiegato: " Mi sveglio alle quattro e mezza e dico 'Adesso vado in bici'. A Roma è uno spettacolo unico: la città dorme, i cinghiali dormono, sembra di vivere in un film ". L'episodio è successo mentre stava tornando a casa: " C'è una lunga discesa che porta a un cancello che si apre con un telecomando.

