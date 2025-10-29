Fiorella Mannoia Noemi e le star di Amici per Venart Together l' evento romano di arte e solidarietà

A novembre all'Atlantico Live di Roma una serata evento tra musica, cinema e solidarietà a cui sarà presente anche Movieplayer.it come media partner: da Fiorella Mannoia a Sarah Toscano, ecco tutti gli ospiti Roma accoglierà a novembre uno degli eventi benefici più significativi dell'anno: il Venart Together, un grande concerto, in programma venerdì 7 novembre 2025 presso l'Atlantico Live, che riunirà un cast stellare del mondo della musica e del cinema italiano in nome della solidarietà. L'iniziativa, organizzata da Fabius de Vivo (fondatore di VENART - Arte nelle vene), con la collaborazione del regista Gianluca Manzetti, ha come obiettivo raccogliere fondi interamente devoluti a due importanti onlus: Every Child is My Child e Medici senza frontiere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fiorella Mannoia, Noemi e le star di Amici per Venart Together, l'evento romano di arte e solidarietà

