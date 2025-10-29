Fino a 10mila euro all' arbitro per far finire le partite in over | in cinque in manette per calcioscommesse
Cinque persone sono finite in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alle frodi sportive. Tra loto un arbitro di Reggio Calabria e due imprenditori toscani, padre e figlio, titolari di un'agenzia di scommesse di Sesto Fiorentino (Firenze), accusati di finanziare. 🔗 Leggi su Today.it
