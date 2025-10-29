Finisce la favola di Artexplora Il ’gioiello’ di Claudio Cavalli tagliato fuori dalla strada franata
Santa Lucia, una chiesetta abbandonata dove la luce piove dal tetto e dove vibrano solo le ali dei piccioni, una canonica che fa sognare, una strada di collina da cui lo sguardo si getta a valle. Così era il sito nel 2005 quando Claudio Cavalli, commediografo per 40 anni, attore, operatore culturale, scrittore e inventore dell’Eroico Manoscritto, venendo da Milano ci mise gli occhi sopra. Oggi, grazie ad investimenti di creatività, tempo e danaro, è un piccolo centro congressi, un’abitazione originale, un giardino di erbe officinali, un grande parco tematico, ma - è qui sta il busillis - manca la strada per arrivarci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
