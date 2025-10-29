Finisce col trattore in una scarpata | morto sul colpo
Canossa (Reggio Emilia), 29 ottobre 2025 – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Canossa, in località Castello, in provincia di Reggio Emilia, dove è avvenuto un infortunio agricolo mortale. Un uomo stava lavorando col suo trattore quando è finito col mezzo in una scarpata ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 e sul posto, i carabinieri hanno accertato che la vittima è un pensionato di 86 anni, residente a Canossa. Mentre stava guidando un trattore su un terreno di sua proprietà, per cause ancora in fase di accertamento, l'uomo ha perso il controllo del mezzo agricolo. Il trattore è finito in una scarpata, provocando il decesso immediato dell'86enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
