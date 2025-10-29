Finanzieri in congedo a supporto di Prefettura e Procura | firmata la convenzione

Ferraratoday.it | 29 ott 2025

E’ stata sottoscritta a Palazzo Giulio d’Este la convenzione in forza della quale Prefettura e Procura della Repubblica potranno avvalersi della preziosa collaborazione di volontari in congedo della Guardia di Finanza, associati all’Anfi, che metteranno a disposizione, per le rispettive attività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

