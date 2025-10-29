Finanziaria attivisti di Greenpeace presentano il conto della crisi climatica | Chi è responsabile deve pagare

Tempo di lettura: 4 minuti Con il moltiplicarsi degli eventi climatici estremi in tutto il mondo e nel mezzo della discussione sulla prossima legge di bilancio varata dal governo Meloni, con una azione a Roma in Piazza di Spagna attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno presentato il conto della crisi climatica al governo e alle aziende fossili. Gli attivisti hanno srotolato un enorme scontrino con un lungo elenco di eventi climatici estremi verificatisi negli ultimi 10 anni, dall’accordo di Parigi a oggi, e una stima dei costi che la collettività sta già pagando e pagherà. Il totale del conto presentato supera la cifra di 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

