Finanziamenti pubblici indebiti per il Covid confiscati 900mila euro ad azienda bergamasca

Bergamo, 29 ottobre 2025 – La Guardia di Finanza di Bergamo hanno dato esecuzione ad una sentenza di condanna e confisca di 895.000 euro, nei confronti di una società bergamasca - operante nel settore dell'ortofrutta - che aveva ottenuto, in modo illecito, finanziamenti pubblici durante l'emergenza Covid-19. La sentenza - emessa dal Tribunale orobico e divenuta definitiva il 23 settembre - prevede anche una sanzione pecuniaria di 60mila euro a carico dell'azienda. L'indagine, condotta dai militari del Gruppo di Bergamo su delega della locale Procura, è scaturita dall'analisi di informazioni acquisite nell'ambito del sistema di prevenzione antiriciclaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Finanziamenti pubblici indebiti per il Covid, confiscati 900mila euro ad azienda bergamasca

