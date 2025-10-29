Finanziamenti indebiti per il Covid confiscati 900 mila euro a un’azienda bergamasca

Bergamo. Nei giorni scorsi, i finanzieri del comando provinciale di Bergamo hanno dato esecuzione a una sentenza di condanna e confisca di quasi 900 mila euro nei confronti di un’azienda bergamasca operante nel settore dell’ortofrutta che aveva ottenuto in modo illecito finanziamenti pubblici durante l’emergenza Covid. La sentenza, emessa dal Tribunale di Bergamo, è diventata definitiva il 23 settembre scorso e prevede anche una sanzione pecuniaria di 60 mila euro a carico della società. L’indagine, condotta dai militari del Gruppo di Bergamo su delega della Procura cittadina, è scaturita dall’analisi di informazioni acquisite nell’ambito del sistema di prevenzione antiriciclaggio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

