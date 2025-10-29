Finanza pop in edicola | debutta la carta di Max Rusparmio

La cultura pop abbraccia la finanza in un esperimento inedito: nasce Max Rusparmio, il “costruttore finanziario” ideato da Skifidol™ Italian Brainrot per Il Sole 24 Ore. Una carta da collezione in tiratura limitata arriva in edicola lunedì 3 novembre, in esclusiva con Il Sole 24 Ore, per avvicinare i più giovani al risparmio con leggerezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

