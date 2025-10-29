Finanza pop in edicola | debutta la carta di Max Rusparmio
La cultura pop abbraccia la finanza in un esperimento inedito: nasce Max Rusparmio, il “costruttore finanziario” ideato da Skifidol™ Italian Brainrot per Il Sole 24 Ore. Una carta da collezione in tiratura limitata arriva in edicola lunedì 3 novembre, in esclusiva con Il Sole 24 Ore, per avvicinare i più giovani al risparmio con leggerezza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Nuovo numero ?@follower San Marino Fixing numero 40 è in edicola da venerdì 24 ottobre a 1,50 euro. In apertura la stretta attualità: occupazione record, ma ora pesa l’incognita #IGR. Nel privato si continua a crescere: 500 lavoratori in più in un anno. L Vai su Facebook
Debutta Biae, la prima banca italiana dedicata alla transizione energetica - Nasce ufficialmente Banca Italiana per l’Ambiente e per l’Energia (Biae), la prima realtà creditizia italiana interamente focalizzata sulla sostenibilità ambientale e sulla transizione energetica. Da repubblica.it