Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge | Francesco e Paolo avvocate foggiane ottengono il provvedimento del tribunale dei minori di Milano Il bambino nato in America a inizio 2023 e portato in Italia dal padre biologico e dal genitore putativo
Di seguito il comunicato: Marco (nome di fantasia), un bambino di due anni nato attraverso la gestazione per altri, per la legge degli affetti e dell’amore aveva già due genitori. Ora, grazie a una sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, anche la legge della giustizia gli ha riconosciuto il diritto di avere come genitori coloro che lo hanno prima sognato e aspettato, poi accudito con amore dal giorno in cui è nato. I suoi genitori sono Francesco, padre biologico del bambino, e Paolo, genitore putativo (entrambi sono nomi di fantasia). La coppia è unita civilmente dal 2019. Marco è nato in America il 3 gennaio 2023. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
