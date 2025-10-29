Finale di stagione anticipato | La Notte nel Cuore chiude prima del previsto ecco la data

È arrivata la conferma che i fan temevano: il finale di stagione di La Notte nel Cuore sarà anticipato. La soap turca di Canale 5, che ha tenuto milioni di spettatori con il fiato sospeso per mesi, si avvia verso la conclusione prima del previsto. Mediaset avrebbe deciso di chiudere la serie entro la prima metà di dicembre, anticipando così di alcune settimane il gran finale inizialmente pianificato per il 2026. La motivazione ufficiale riguarda il riassetto del palinsesto natalizio. Con l’arrivo dei programmi speciali e dei grandi eventi festivi, la rete ha scelto di concludere la serie con un appuntamento-evento, evitando di frammentare le ultime puntate durante le festività. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it