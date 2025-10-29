Filobus referendum bloccato | Modificare subito lo statuto comunale
Ora l?unica strada obbligata da percorrere? sempre che ci sia la volontà politica bipartisan di farlo - è quella che porta alla modifica dello Statuto del Comune di. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondisci con queste news
Lecce, si ferma l'iter per il referendum sul filobus: respinta la designazione del Tar - X Vai su X
CHI INGANNA. E CHI NO Sindaca e consiglieri di maggioranza hanno accusato i promotori del referendum di aver imbrogliato consapevolmente i leccesi, divulgando notizie e dati falsi sul progetto di potenziamento del filobus. Il comitato referendario attravers - facebook.com Vai su Facebook
Filobus, referendum "bloccato": «Modificare subito lo statuto comunale» - Perché, di fatto, così com’è previsto ora, lo strumento della consultazione popolare (su qualsiasi argomento, non solo – come in questo caso - Riporta quotidianodipuglia.it
Filobus a Lecce, Poli Bortone vuole vincere il referendum: chiamata alle armi - Quanti, nel centrodestra di Lecce, sono pronti a salire sul filobus per difenderlo a spada tratta in vista della complicata battaglia del referendum cittadino? Da quotidianodipuglia.it