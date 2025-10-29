Film horror gratis per Halloween? Su Mediaset Infinity c' è una selezione da divorare

29 ott 2025

La notte più spaventosa dell'anno si avvicina e Mediaset Infinity propone una selezione completamente gratuita di film per rendere la notte delle streghe ancora più inquietante Amate passare la notte di Halloween tra brividi, sangue e ombre? Allora Mediaset Infinity ha quello che fa per voi. Sulla piattaforma streaming c'è infatti una collection completamente gratuita di film horror per tutti i gusti. "Accesa" ufficialmente lo scorso 27 ottobre, la raccolta, tra titoli cult e nuove scoperte, sarà disponibile per 3 mesi, fino al 27 gennaio 2026. Tutti i titoli della collection Mediaset "Dolcetto o. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

