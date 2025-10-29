Filitalia International | Addio a James Senese voce autentica della Napoli multietnica
Filitalia International in una nota esprime profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, icona della musica italiana e simbolo della Napoli autentica e multietnica. Il celebre sassofonista, storico collaboratore di Pino Daniele, è morto la scorsa notte all’ Ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. “Con James Senese – si legge nella nota di Filitalia International – l’Italia e il mondo perdono non solo un grande musicista, ma anche una voce sincera e coraggiosa, capace di rappresentare con la sua arte l’incontro fra culture e popoli diversi. La sua storia personale e musicale è un inno alla fratellanza e alla dignità, valori che condividiamo profondamente”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Everyone welcome to Filitalia International's 38th Annual Gala Ball https://filitaliainternational.org/annual-gala/ Vai su Facebook
Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni - Collaborò con Bob Marley, Gil Evans, Pino Daniele, Tullio De Piscopo ed Enzo Av ... Lo riporta vanityfair.it
Addio a James Foley, regista dei sequel di "Cinquanta sfumature" - Addio a James Foley, regista, tra gli altri, dei sequel di "Cinquanta sfumature". Come scrive tgcom24.mediaset.it
Addio a James Foley, il regista di Americani e di House of Cards si è spento a 71 anni - Il cineasta è morto nella sua casa di Los Angeles dopo una battaglia contro il cancro al cervello. tg24.sky.it scrive