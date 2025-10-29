Filitalia International in una nota esprime profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, icona della musica italiana e simbolo della Napoli autentica e multietnica. Il celebre sassofonista, storico collaboratore di Pino Daniele, è morto la scorsa notte all’ Ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una grave infezione polmonare. “Con James Senese – si legge nella nota di Filitalia International – l’Italia e il mondo perdono non solo un grande musicista, ma anche una voce sincera e coraggiosa, capace di rappresentare con la sua arte l’incontro fra culture e popoli diversi. La sua storia personale e musicale è un inno alla fratellanza e alla dignità, valori che condividiamo profondamente”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Filitalia International: “Addio a James Senese, voce autentica della Napoli multietnica”