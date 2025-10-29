Filarmonica Laudamo | in concerto Sofia Donato al pianoforte

Appuntamento domenica 2 novembre alle ore 18 al Palacultura per la Filarmonica Laudamo in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionaledi Imola “Incontri col Maestro”. In concerto Sofia Donato per il pianoforte. ProgrammaJoseph Haydn  Sonata n. 34 in mi min. op. 42 Hob. XVI:34; Felix. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

