Filarmonica Laudamo | in concerto Sofia Donato al pianoforte
Appuntamento domenica 2 novembre alle ore 18 al Palacultura per la Filarmonica Laudamo in collaborazione con la Fondazione Accademia Internazionaledi Imola “Incontri col Maestro”. In concerto Sofia Donato per il pianoforte. ProgrammaJoseph Haydn Sonata n. 34 in mi min. op. 42 Hob. XVI:34; Felix. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Domenica scorsa 19 Ottobre, secondo super concerto alla Filarmonica Laudamo con "All'Opera... incontro col jazz" , grande successo, pubblico entusiasta grande soddisfazion personale. Il bello di credere nei progetti interessanti come l'opera in Jazz è quello Vai su Facebook
Filarmonica Laudamo, eccellente trio con pianoforte per l’inaugurazione - MESSINA – Domenica 12 ottobre, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si è tenuto il primo concerto d’inaugurazione della 105sima stagione della Filarmonica Laudamo. Segnala msn.com
A Sofia concerto del duo pianistico Schiavo-Marchegiani - L'Ambasciatrice d'Italia in Bulgaria Giuseppina Zarra, in qualità di patrocinatrice, ha inaugurato la XXXIII stagione della Nuova Orchestra Sinfonica, dedicata al 70° anniversario della sua fondatrice ... Secondo ansa.it