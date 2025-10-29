Figlio di bu mi hai rovinato un uomo fa irruzione in udienza e insulta il giudice | bloccato
“Figlio di bu. mi hai rovinato”: un uomo ha fatto irruzione in un'aula del primo piano del tribunale, dove un giudice della sezione civile stava tenendo udienza, e ha iniziato a insultarlo gridando e inveendo contro di lui. È accaduto attorno a mezzogiorno.L'aggressore ha ripetuto decine di volte. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
