Fifa e Dazn lanciano Fifa+ la nuova piattaforma dedicata al calcio mondiale

Nel 2026 sarà lanciata la nuova versione di FIFA+, destinata a diventare la "Global Home of Football": sarà gratuita su Dazn per i tifosi di tutto il mondo. Avrà un servizio di news esclusivo multi-canale e porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fifa e Dazn lanciano Fifa+, la nuova piattaforma dedicata al calcio mondiale

