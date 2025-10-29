FIFA+ diventa la Global Home of Football | la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

Nel 2026, FIFA e DAZN lanceranno la nuova piattaforma FIFA+, destinata a diventare la “Global Home of Football” FIFA+ sarà gratuita su DAZN per i tifosi di tutto il mondo, con la possibilità di un’offerta premium dedicata Un servizio di news esclusivo multi-canale porterà agli appassionati di calcio tutte le ultime novità dal mondo, con esperienze personalizzate per i fan grazie a tecnologie inn. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - FIFA+ diventa la Global Home of Football: la nuova piattaforma gratuita su DAZN nel 2026

