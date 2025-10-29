Fiera di Ognissanti alle Cascine
Gli amanti dello shopping all'aperto e delle grandi fiere mercato hanno un appuntamento imperdibile. La grande fiera mercato di autunno, conosciuta come la Fiera di Ognissanti, torna a popolare il Parco delle Cascine.L'evento si terrà domenica 2 novembre, trasformando Viale Lincoln e Piazzale.
Durante la Fiera di Ognissanti, 1 e 2 novembre, sarà aperta la mostra fotografica ", ` ` , ` , ` ` Il progetto è frutto del lavoro di un gruppo di circoli fotografici, da Modena alla bassa modenese e
CASTELLAMONTE – Frazione Sant'Antonio: grande partecipazione alla Fiera di Ognissanti (FOTO E VIDEO) https://obiettivonews.it/2025/10/21/castellamonte-frazione-santantonio-grande-partecipazione-alla-fiera-di-ognissanti-foto-e-video/…
Torna a Carpignano Salentino la Fiera di Ognissanti - Della millenaria manifestazione fa parte anche la Sagra del maiale.
A Carpignano Salentino torna la Fiera di Ognissanti con la tradizionale Sagra del Maiale - A Carpignano Salentino torna, dal 30 ottobre al 1° novembre 2025, uno degli appuntamenti più antichi e suggestivi del Salento: la FIERA DI OGNISSANTI, insieme alla tradizionale SAGRA DEL MAIALE.
CASTELLAMONTE – Sant'Antonio: torna la Fiera Agricola di Ognissanti - Torna domenica 19 ottobre 2025, in frazione Sant'Antonio di Castellamonte, la Fiera Agricola di Ognissanti.