Fiera di Ognissanti alle Cascine

Gli amanti dello shopping all'aperto e delle grandi fiere mercato hanno un appuntamento imperdibile. La grande fiera mercato di autunno, conosciuta come la Fiera di Ognissanti, torna a popolare il Parco delle Cascine.L'evento si terrà domenica 2 novembre, trasformando Viale Lincoln e Piazzale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it