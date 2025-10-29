Fiera di novembre a Fucecchio

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Fucecchio la tradizionale fiera di novembre con le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro. La Fiera di Fucecchio ha origini antiche: nata come fiera del bestiame nel secolo scorso, quando da tutta la Toscana giungevano centinaia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

fiera novembre fucecchioFucecchio celebra i 260 anni dall'insediamento del Granduca Pietro Leopoldo con una mostra al Museo Civico - Nel contesto delle Celebrazioni per i 260 anni dall’insediamento di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena come Granduca di Toscana, promosse e sostenute dalla ... Lo riporta gonews.it

Ecco la grande fiera. Fra giostre e bancarelle - Torna a Fucecchio la tradizionale fiera di novembre con le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro. Lo riporta lanazione.it

fiera novembre fucecchioFiera Antiquaria, Porta Sant'Andrea apre le porte del museo del quartiere - Domenica 2 novembre il MuSA continua le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere a cittadini, turisti e curiosi ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fiera Novembre Fucecchio