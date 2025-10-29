Fiera di novembre a Fucecchio
Torna a Fucecchio la tradizionale fiera di novembre con le bancarelle per le vie del centro, le aperture festive dei negozi e il luna park in piazza Aldo Moro. La Fiera di Fucecchio ha origini antiche: nata come fiera del bestiame nel secolo scorso, quando da tutta la Toscana giungevano centinaia. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
