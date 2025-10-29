Fiera Campionaria birra e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
La Fiera Campionaria alla PromoBerg, l’OktoBerg Fest al Piazzale degli Alpini, “Le zucche all’Atavico Desco” a Palazzago, cineforum e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di mercoledì 29 ottobre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Dal 29 ottobre al 2 novembre alla Promoberg, a Bergamo, si terrà la nuova edizione della Fiera Campionaria – Idee, novità, tradizioni. Orari: Mercoledì 29 e giovedì 30 ottobre dalle ore 15 alle ore 22 Venerdì 31 ottobre e sabato 1° novembre dalle ore 10 alle ore 22 Domenica 2 novembre dalle ore 10 alle ore 20 Sino al 14 novembre alla galleria Carducci 7 a Bergamo sarà allestita la mostra “Visioni spaziali – Bergamo e oltre”, con opere di Serenella Oprandi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
