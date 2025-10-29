Fiano zittito dai pro Pal in università | Sono fascisti hanno fatto il gesto della pistola contro il pubblico trattato come mio padre nel ' 38
Era stato invitato per parlare della soluzione dei due popoli e dei due Stati. Le prime minacce avevano però convinto gli organizzatori dell'evento alla Ca' Foscari a spostarsi in una sede più defilata. Per questo era stata scelta un'aula a San Giobbe, davanti al ghetto di Venezia. Ma non è. 🔗 Leggi su Today.it
