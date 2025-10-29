Fiano tornerà all’Università di Venezia dopo le contestazioni pro Pal
La rettrice dell’ Università Ca’ Foscari, Tiziana Lippiello, ha accolto la richiesta della ministra Anna Maria Bernini, che aveva proposto a Emanuele Fiano di tornare insieme a Venezia dopo le contestazioni da parte di attivisti pro Pal che avevano impedito all’ex parlamentare del Pd – di fede ebraica – di parlare in occasione di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medio Oriente. «Facendo seguito a quanto accaduto il 27 ottobre in occasione della conferenza dell’on Emanuele Fiano e cogliendo con piacere la tua attenzione nei confronti della Ca’ Foscari, sono lieta di invitarti il 4 novembre a Venezia presso la stessa sede», ha scritto Lippiello alla ministra dell’Università e della Ricerca. 🔗 Leggi su Lettera43.it
