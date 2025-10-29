Fiano contestato a Venezia La mano tesa di Bernini | Tornerà presto ospite
Non è finita qui. La contestazione subita da Emanuele Fiano (ex deputato Pd e presidente dell’associazione Sinistra per Israele) all’università veneziana di Cà Foscari, lascia strascichi, non solo politici, ma anche formali, con la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini che non sembra intenzionata a far cadere la polvere sul caso ed ha chiesto a Fiano di "finire il discorso da dove è stato interrotto". Ma già nell’immediatezza dell’accaduto, politica e istituzioni avevano fatto quadrato intorno all’ex parlamentare Pd, da Ignazio La Russa a Matteo Renzi, con la segretaria del Pd, Elly Schlein, che lo aveva subito chiamato per esprimergli la "solidarietà e la vicinanza del Pd": "Molto grave aver impedito di farlo parlare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
