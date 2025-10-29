Festività Ognissanti e Commemorazione dei Defunti varato il piano traffico

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, con apposita ordinanza è stato varato il Piano traffico per la gestione delle viabilità di accesso al cimitero nei giorni di venerdì 31 ottobre, sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, con attuazione dalle ore 7:00 alle ore 18:30. Via Cimitero, via San Marco e via Fontana Margiacca (a partire dall'incrocio con via Dei Dauni) saranno inibite al traffico, eccetto che per i veicoli di residenti e soggetti previamente autorizzati da parte del Servizio Traffico e dagli operatori preposti alla vigilanza dei punti di chiusura.

