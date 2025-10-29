Festival MetJazz Romero e Vigna i nuovi direttori
MetJazz, dopo l’addio di Stefano Zenni il Metastasio ha scelto la nuova direzione artistica: a guidare la storica rassegna saranno Enrico Romero e Giuseppe Vigna. Romero è "voce" del jazz a Controradio. Ogni mercoledì notte il suo programma Round Midnight è un appuntamento imperdibile per gli ascoltatori, tanto sulle frequenze dell’emittente fiorentina, che via streaming nel resto d’Italia. Non solo. E’ tra i più stimati organizzatori di concerti, nel jazz, con una carriera che inizia negli anni ‘80 fino alle recenti edizioni del Firenze Jazz Festival, ideatore e direttore dell’Auditorium Flog, il club che dal 1991 al 2020 ha proposto a Firenze oltre tremila concerti con il meglio della musica rock e indipendente, e anche direttore di importanti rassegne dedicate alla musica popolare e alla world music. 🔗 Leggi su Lanazione.it
