Festival della cassoeula dove si mangia quella più buona | i 5 ristoranti in gara a Monza e in Brianza

Qualcuno la chiama cazoeula, altri cassoeula: due modi diversi di chiamare lo stesso piatto che è certamente uno dei simboli della tradizione brianzola. Costine di maiale, verze e aromi sono gli inconfondibili ingredienti di una ricetta che nel territorio e amatissima. Tanto da diventare. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Festival de la Cazoeula/Cassoeula. . Hai detto Cazoeula/Cassoeula? Dall’1 al 17 novembre l’anteprima del festival in Lombardia e dal 17 gennaio la sfida per la Cazoeula d’Oro 2026! #cazoeula #cassoeula #food #restaurant #festivaldelacazoeula Vai su Facebook

Festival della cassoeula, dove si mangia quella più buona: i 5 ristoranti in gara a Monza e in Brianza - Torna infatti anche quest'anno il Festival de la cazoeula/cassoeula, l'ormai mitica gara che mette alla prova i ristoranti di Cantù e delle province di Como, Lecco, Monza e Milano, alle prese con le ... Lo riporta monzatoday.it