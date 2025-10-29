Festival della Cassoeula dove si mangia la più buona? I 6 ristoranti in gara nel Lecchese

Torna una delle sfide più gustose dell'intera Lombardia. E il territorio lecchese si giocherà al meglio le proprie carte con ben 6 ristoranti in gara. Stiamo parlando del Festival de la Cazoeula - o Cassoeula - che vede protagonista il gustoso e amatissimo piatto tipico della tradizione brianzola. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Festival della cassoeula, dove si mangia quella più buona: i 5 ristoranti in gara a Monza e in Brianza - Torna infatti anche quest'anno il Festival de la cazoeula/cassoeula, l'ormai mitica gara che mette alla prova i ristoranti di Cantù e delle province di Como, Lecco, Monza e Milano, alle prese con le ... monzatoday.it scrive