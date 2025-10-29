Molto di più di una rassegna di cortometraggi, ma un’iniziativa dove le persone con disabilità non sono soltanto interpreti, ma protagoniste di un processo di affermazione di sé ed emancipazione, che passa attraverso la potenza espressiva del cinema. Ancora una volta Bergamo è stata scelta per ospitare una rassegna di film interpretati da persone con disabilità. Ieri martedì, dalle 18 alle 21, al cinema Conca Verde, sè è tenuto l’evento internazionale di corti Storie oltre i Confini, durante il quale sono stati proiettati 12 film provenienti, oltre che dall’Italia, da Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia e Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festival dei cortometraggi. Con attori molto speciali