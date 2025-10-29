Festival dei cortometraggi Con attori molto speciali
Molto di più di una rassegna di cortometraggi, ma un’iniziativa dove le persone con disabilità non sono soltanto interpreti, ma protagoniste di un processo di affermazione di sé ed emancipazione, che passa attraverso la potenza espressiva del cinema. Ancora una volta Bergamo è stata scelta per ospitare una rassegna di film interpretati da persone con disabilità. Ieri martedì, dalle 18 alle 21, al cinema Conca Verde, sè è tenuto l’evento internazionale di corti Storie oltre i Confini, durante il quale sono stati proiettati 12 film provenienti, oltre che dall’Italia, da Etiopia, Albania, Kosovo, Spagna, Stati Uniti, Grecia, Francia e Belgio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
BelieveFilmFestival, la festa del cinema giovane giunta all’ottava edizione, è dedicata ai cortometraggi realizzati da ragazzi tra i 14 e i 24 anni. L’evento si terrà a Verona dal 23 al 26 ottobre al Teatro Ristori. Gli appuntamenti principali sono previsti giovedì e v - facebook.com Vai su Facebook
Festival dei cortometraggi. Con attori molto speciali - Molto di più di una rassegna di cortometraggi, ma un’iniziativa dove le persone con disabilità non sono soltanto ... Segnala msn.com
Al Montecatini International Short Film Festival cento film in gara provenienti da tutto il mondo - Dal 5 al 9 novembre la sua 76/a edizione si svilupperà in cinque giornate con iniziative ad accesso gratuito con tanti ospiti ... Lo riporta intoscana.it
Montecatini international short film festival: il programma dell’edizione 2025 - Montecatini Terme torna a essere capitale internazionale del cortometraggio con la nuova edizione del Montecatini International Short Film Festival, in programma nella città termale dal 5 al 9 novembr ... Riporta valdinievoleoggi.it