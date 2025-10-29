Festival Capotorti il Requiem di Fauré per i defunti

Nel giorno dei defunti il Capotorti Music Festival di Molfetta, organizzato dall’omonimo sodalizio presieduto da Vito Giovanni Maria Mastrorilli, offre una raffinata occasione d’ascolto con il «Requiem op. 48» di Gabriel Fauré, pagina di straordinario nitore nata in anni di lutti personali del. 🔗 Leggi su Baritoday.it

