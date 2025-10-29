Feste e sfilate a tema | come passare un Halloween da brividi a Reggio Calabria
La notte più paurosa dell'anno sta arrivando. Pronti per Halloween? Ecco le iniziative più interessanti in città per grandi e piccini.Halloween al Catona Sport VillageIl 31 ottobre alle 21 Halloween al Catona Sport Village per un party con live Joe Pugliese Groupe dj set: Filippo Lopresti.Parco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
