Festa grande a Partinico vinti 83 mila euro col SuperEnalotto

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 172 di ieri - martedì 28 ottobre - con il Jackpot che arriva a 71 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera giovedì 30 ottobre 2025. È festa però per una persona che ha centrato un Punto 5 da 83.437,08. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

