Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Fedeli defunti 2025 | le celebrazioni nel centro storico di Mottola

Tarantini Time Quotidiano Nel solco dell’antica tradizione locale, le quattro Confraternite del centro storico di Mottola (Confraternita del SS. Sacramento e Rosario, Confraternita del Carmine, Confraternita dell’Immacolata e Confraternita di Sant’Antonio), unitamente alla comunità parrocchiale dell’Assunta, organizzano la tradizionale Tavola Apostoli. Le Tavole Apostoli saranno aperte la sera del 1° Novembre 2025 alle ore 17:30 presso la Chiesa del Rosario e alle 18:00 presso la Chiesa del Carmine. Durante la serata l’Associazione Musicale “U. Montanaro” di Mottola eseguirà un concerto itinerante di marce funebri del repertorio locale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Festa di Ognissanti e Commemorazione dei Fedeli defunti 2025: le celebrazioni nel centro storico di Mottola

Approfondisci con queste news

Sabato 1 Novembre, in occasione della Festa di Ognissanti, saremo chiusi. Ci rivedremo lunedì per accogliervi come sempre #bricoiolanciano Vai su Facebook

Ognissanti e Commemorazione dei defunti: tutte le celebrazioni religiose a Bra - ome ogni anno, è intenso e variegato il quadro delle celebrazioni liturgiche a Bra, legato alla festa di Tutti i Santi e alla Commemorazione dei defunti, rispettivamente in calendario sabato 1° e ... Scrive targatocn.it

Torre Annunziata, week end di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti: gli orari straordinari del Cimitero Comunale - L’amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare gli orari indicati e a collaborare con il personale per garantire un regolare svolgimento delle visite nel periodo di maggiore affluenza ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Celebrazioni al Cimitero di Catanzaro per Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti - Tra i momenti più solenni, la concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo Claudio Maniago e la benedizione delle tombe in memoria dei defunti ... Riporta catanzaroinforma.it