festa di halloween a san giovanni valdarno

Arezzo, 29 ottobre 2025 – :  Venerdì 31 ottobre in piazza Cavour si terrà un laboratorio creativo dedicato ai più piccoli a cura del Progetto Cittadini Attivi insieme alla Pro Loco di San Giovanni Valdarno, con la collaborazione del circolo Arci Sauro Billi e il patrocinio del Comune La notte più paurosa e divertente dell'anno si avvicina e anche San Giovanni Valdarno si prepara a festeggiare Halloween con un'iniziativa dedicata ai più piccoli. Tra travestimenti, zucche e dolcetti, la città si tinte di arancione e nero per accogliere un pomeriggio di creatività e allegria in piazza Cavour. 🔗 Leggi su Lanazione.it

