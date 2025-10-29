Festa della Castagna di Montella IGP il programma della 41ª edizione

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno irpino: la Festa della Castagna di Montella IGP, giunta quest’anno alla sua 41ª edizione. La rassegna enogastronomica, tra le più rinomate della Campania, animerà le vie del borgo per sei giornate di profumi, sapori e tradizione, dal 31 ottobre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

Festa della Castagna – 6ª Edizione L’autunno ha un sapore speciale… e si sente tutto tra castagne fumanti, dolci golosi e buona musica! Sabato 1° novembre Dalle 15:30 Piazzetta Kristal Vieni a goderti il calore dell’autunno con noi! Organizza la P - facebook.com Vai su Facebook

Montella celebra la 41ª Festa della Castagna IGP: sei giornate tra gusto, tradizione e musica - Sei giornate, distribuite su due weekend, dedicate alla “regina d’autunno” e alle eccellenze gastronomiche del territorio. Lo riporta agro24.it

Montella, festa della castagna: oltre 50mila presenze - Dopo anni di condizioni atmosferiche avverse, questa volta il bel tempo ha benedetto la 40esima Festa della castagna Igp di Montella. Segnala ilmattino.it

Sagra della Castagna di Montella, il programma dall’1 al 5 novembre 2023 - Presentato al pubblico, presso la Sala Grasso di Palazzo Caracciolo ad Avellino, il programma della 39esima edizione della Festa Castagna di Montella IGP, che si terrà dall'1 al 5 novembre 2023 a ... fanpage.it scrive