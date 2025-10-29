Festa del Marrone al rione Borgassero
L’edizione numero 46 della “Festa del Marrone” di Campiglia d’Orcia è stata vinta dal rione Borgassero, che ha ottenuto 888 voti complessivi (507 giuria popolare e 381 quella speciale). Secondo il rione Dentro (751 voti, 306 e 445 rispettivamente), terzo il rione Agitati (541 voti totali, 268 e 281). Sono stati 1109 i visitatori che hanno ottenuto il timbro”, prima di esprimersi depositando la scheda nell’urna in piazza della Fonte Maggiore. Il numero è consistente e costituisce una delle particolarità di questa festa, che coinvolge in modo diretto il pubblico, chiamandolo a esprimersi sugli allestimenti e la “teatralizzazione” che è andata assumendo un ruolo crescente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
