Ferrovie nasce il ‘Food Express’ del Made in Italy e Cosenza e Bolzano ‘viaggiano insieme’

(Adnkronos) – È stata presentata ufficialmente presso la Delegazione della Regione Calabria a Roma, la campagna 'Cosenza-Bolzano Food Express', iniziativa promossa dalle Camere di commercio di Cosenza e Bolzano in collaborazione con Trenitalia, volta a valorizzare le eccellenze agroalimentari, culturali e paesaggistiche dei due territori. Alla conferenza stampa hanno preso parte il presidente della Camera . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

