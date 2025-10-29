Ferrari SC40 | la one-off è un tributo alla F40

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo bagno di folla alle Finali Mondiali Ferrari 2025 per la SC40, esemplare unico parte del programma Progetti Speciali del Cavallino che si ispira alle linee della mitica Ferrari F40. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

ferrari sc40 la one off 232 un tributo alla f40

© Gazzetta.it - Ferrari SC40: la one-off è un tributo alla F40

