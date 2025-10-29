Ferrari SC40 | la one-off che richiama la F40

La Ferrari F40, con le sue linee uniche, ha riscritto il concetto di supercar, facendo da apripista per la nuova concezione aerodinamica di vetture ad altissime prestazioni. Tale design iconico è ripreso dalla SC40, one-off che Ferrari ha prodotto “su misura” secondo le richieste di un facoltoso cliente. Colore e cerchi sono ad hoc per la vettura, di una tinta bianca perlata pensata per risaltare sotto la luce naturale del sole. La base tecnica, invece, è quella della 296 Gtb: motore 3.0 biturbo V6 da 830 Cv complessivi e comprensivi della parte elettrica, in grado di far scattare la vettura a trazione posteriore da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi e da 0 a 200 kmh in poco più di 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

