La Ferrari F40, con le sue linee uniche, ha riscritto il concetto di supercar, facendo da apripista per la nuova concezione aerodinamica di vetture ad altissime prestazioni. Tale design iconico è ripreso dalla SC40, one-off che Ferrari ha prodotto “su misura” secondo le richieste di un facoltoso cliente. Colore e cerchi sono ad hoc per la vettura, di una tinta bianca perlata pensata per risaltare sotto la luce naturale del sole. La base tecnica, invece, è quella della 296 Gtb: motore 3.0 biturbo V6 da 830 Cv complessivi e comprensivi della parte elettrica, in grado di far scattare la vettura a trazione posteriore da 0 a 100 kmh in 2,9 secondi e da 0 a 200 kmh in poco più di 7. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari SC40: la one-off che richiama la F40