Ferrari direttore della Fiorentina sul match di oggi | Massima fiducia in Pioli serve ritrovare serenità

Ferrari ha rassicurato Pioli sulla sua posizione nella società viola: le parole in vista della delicata gara di questa sera contro l'Inter. A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter Fiorentina, il direttore generale viola Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Sky Sport, presentando la delicata sfida di San Siro e rinnovando il pieno sostegno della società al tecnico Stefano Pioli, in un momento complesso per la squadra toscana. Ferrari ha spiegato che la Fiorentina sta attraversando una fase difficile dal punto di vista dei risultati, ma ha ribadito come il club resti compatto attorno all'allenatore e al suo staff.

