Ferrara maxi controlli della Polizia Stradale | 91 multe e 19 patenti ritirate

La Polizia Stradale di Ferrara ha sanzionato 91 automobilisti per uso del cellulare e mancato uso delle cinture nei mesi di settembre e ottobre. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ferrara, maxi controlli della Polizia Stradale: 91 multe e 19 patenti ritirate

