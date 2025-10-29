Fermopesca anche a novembre Così la marineria è al collasso

Fermo pesca esteso anche a novembre, il gruppo di opposizione ’Svolta Per l’Argentario’ lancia il grido di allarme: "la marineria è in ginocchio e le indennità sono ancora ferme al 2023". Momento difficile per la marineria dei pescherecci, costretta a fare i conti con l’estensione del fermo pesca anche al mese di novembre, dopo il blocco già previsto per ottobre. "Come se non bastasse – dice il capogruppo Marco Nieto – dal 1° dicembre fino al 31 dicembre i pescherecci potranno tornare in mare solo quattro giorni a settimana, una misura che rischia di ridurre ulteriormente i guadagni e mettere a dura prova la tenuta economica delle imprese del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

