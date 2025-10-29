Fermato per un controllo | in auto spuntano un bastone coltelli martelletti rompi-cristalli e altri arnesi sospetti
‘Pizzicato’ in auto a Savignano con tutta una serie di oggetti piuttosto sospetti, tra questi un bastone appuntito, coltelli, pinze e cacciaviti. Lo scorso sabato pomeriggio una pattuglia della polizia locale dell'Unione Rubicone e mare ha fermato per controlli una Smart, in marcia a Savignano. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
