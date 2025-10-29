Fermata auto con l’esplosivo | presi i presunti componenti della banda della marmotta

29 ott 2025

GALATONE – Svolta nell’indagine sulla “banda della marmotta”, la cricca divenuta l’incubo degli sportelli automatici di tutta la regione in poche settimane, utilizzando l'esplosivo per scardinare i forzieri. Fermati in due nel Salento nella tarda serata di ieri: sarebbero i presunti autori dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

