Fermata auto con l’esplosivo | presi i presunti componenti della banda della marmotta
GALATONE – Svolta nell’indagine sulla “banda della marmotta”, la cricca divenuta l’incubo degli sportelli automatici di tutta la regione in poche settimane, utilizzando l'esplosivo per scardinare i forzieri. Fermati in due nel Salento nella tarda serata di ieri: sarebbero i presunti autori dei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
