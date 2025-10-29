Fermana ’offensiva’ da trovare l’equilibrio

E’ stato molto chiaro il ds Sergio Filipponi nel post gara con la Fermignanese. La Fermana deve cambiare atteggiamento perché giocare bene può non bastare se poi non la si butta dentro nei momenti chiave della gara o, ancora peggio, si commettono disattenzioni come quelle in occasioni delle due reti. Nelle ultime due gare solo un punto è stato conquistato dalla Fermana, in un contestato di 180 minuti in cui si contano oltre una decina di occasioni da rete complessive. Troppo poco per una squadra che sta mostrando di avere valori tecnici importanti dalla cintola in su, nonostante domenica ci fosse l’assenza pesante della mente pensante del gruppo ovvero capitan Marin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

