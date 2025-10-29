Ferguson il rilancio dura poco | esce per infortunio dopo 7' contro il Parma

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Problema alla caviglia per l'irlandese, sostituito dopo appena sette minuti. Al suo posto in campo Bailey. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

