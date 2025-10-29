Femminicidio Tramontano Impagnatiello ricorre in Cassazione contro l’aggravante della crudeltà | così l’ergastolo può essere messo in discussione

Per Alessandro Impagnatiello la riduzione della pena dall’ergastolo a 30 anni di reclusione sembra una strada più che percorribile. Il 27enne, che il 27 maggio 2023 massacrò di coltellate a Senago la compagna Giulia Tramontano incinta al settimo mese, vuole infatti continuare la battaglia legale per cancellare l’unica aggravante rimasta, quella della crudeltà, e per avere accesso alle attenuanti generiche. Il primo ricorso e la cancellazione della premeditazione. Sono state le legali Samanta Barbaglia e Giulia Geradini a depositare in Cassazione il ricorso contro la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, lo scorso 25 giugno, aveva confermato l’ergastolo per l’ex barman. 🔗 Leggi su Open.online