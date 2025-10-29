Femminicidio Sofia Stefani la difesa di Gualandi | Fu omicidio colposo Tra loro non c’era solo sesso
Dopo la richiesta di ergastolo per l’imputato e la richiesta della parte civile di riconoscere la morte di Sofia Stefani come femminicidio, la difesa di Giampiero Gualandi, 63 anni, accusato dell’omicidio volontario aggravato (da futili motivi e legame affettivo) della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale, chiede la derubricazione del reato. “Chiediamo in via principale, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di omicidio colposo e con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia” ha detto l’avvocato Claudio Benenati, che insieme al collega Lorenzo Valgimigli, assiste l’ex comandante della polizia di Anzola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
