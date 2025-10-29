Femminicidio Sofia Stefani la difesa di Gualandi | Fu omicidio colposo Tra loro non c’era solo sesso

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la richiesta di ergastolo per l’imputato e la richiesta della parte civile di riconoscere la morte di Sofia Stefani come femminicidio, la difesa di Giampiero Gualandi, 63 anni, accusato dell’omicidio volontario aggravato (da futili motivi e legame affettivo) della collega Sofia Stefani, 33 anni, con cui aveva una relazione extraconiugale, chiede la derubricazione del reato. “Chiediamo in via principale, previa riqualificazione giuridica del fatto contestato nel delitto di omicidio colposo e con la concessione delle attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, di condannarlo alla pena ritenuta di giustizia” ha detto l’avvocato Claudio Benenati, che insieme al collega Lorenzo Valgimigli, assiste l’ex comandante della polizia di Anzola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

femminicidio sofia stefani la difesa di gualandi fu omicidio colposo tra loro non c8217era solo sesso

© Ilfattoquotidiano.it - Femminicidio Sofia Stefani, la difesa di Gualandi: “Fu omicidio colposo. Tra loro non c’era solo sesso”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

femminicidio sofia stefani difesaOmicidio di Sofia Stefani, la difesa di Gualandi: "C'era sentimento, non solo sesso" - Parola agli avvocati dell'ex comandante di Vigili di Anzola, nel cui ufficio partì lo sparo che uccise la donna 33enne, sua ex amante. Si legge su rainews.it

femminicidio sofia stefani difesaCaso Sofia Stefani, in aula scontro tra accusa e difesa: “Femminicidio relazionale di fredda brutalità” - Nel processo per l’omicidio nei confronti dell’ex comandante Giampiero Gualandi, le parti civili parlano di “femminicidio relazionale”: “Ha aspettato ... Si legge su fanpage.it

femminicidio sofia stefani difesaProcesso Gualandi, la difesa dell’ex comandante: “Con Sofia non solo sesso ma amore vero. È stato un incidente” - Davanti alla Corte d’Assise di Bologna la difesa di Giampiero Gualandi, accusato dell’omicidio di Sofia Stefani, ha sostenuto che tra i due non ci ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidio Sofia Stefani Difesa